الرئيس السيسي للمصريين: "أوعوا حد يزين لكم أو يفتنكم كفاية خراب الدول الأخرى"

كتب أحمد عرفة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أبرز التحديات التي تواجه مصر، قائلا :"بالنسبة للمصريين أعرف التحديات بقالنا من 2011 والظروف صعبة ومن أزمة لأزمة لكن عزائنا أن ربنا سبحانه وتعالى بيسلم البلد دى من كل شر وسوء".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد: "الأمر بالنسبة إلينا مرتبط بحياة وتكلفتها، ولكن هناك فارق كبير بين تكاليف حياة وبين إهدار حياة وبين تكاليف حياة قد تكون غالية علينا وبين إهدار حياة وخراب دول، ومصر هتفضل بفضل الله سبحانه وتعالى صامتة وباقية وقادرة بيكم أنتم ومحدش يستطيع المساس بمصر إلا من خلالكم لكن قدرة مصر على تأمين نفسها وحماية نفسها بفضل الله كافية، وشعبها أيضا مسئول معنا على حفظ مصر وأمنها".

وتابع الرئيس السيسي موجها حديثه للمصريين: "أوعوا حد يزين لكم أو يفتنكم كفاية خراب الدول الأخرى، ومبروك أبنائنا وبنتانا اللى اتخرجوا انهاردة وربنا يحفظكم وتكونوا دائما قدرة وقوة لمصر".