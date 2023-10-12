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الرئيس السيسي: المرحلة الراهنة صعبة للغاية ونبذل جهدا كبيرا لاحتواء التصعيد

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:57 م
الرئيس السيسي: المرحلة الراهنة صعبة للغاية ونبذل جهدا كبيرا لاحتواء التصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن جهود مصر لوقف التصعيد فى غزة، قائلا: "كنا حريصين دائما ألا نتطلع أبدا خارج حدودنا.. فمنذ مئات وآلالاف السنين هى الحدود القائمة، ولم يكن لمصر أبدا تطلعا لتجاوز هذه الحدود أو الطمع فى أرض أو قدرات الآخرين كنا دائما راضين باللى ربنا أعطاه لنا ونعمل به".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أن المرحلة الراهنة مرحلة صعبة للغاية ونبذل جهد كبير للغاية لاحتواء التصعيد الموجود والاقتتال الموجد ونحاول أن نصل إلى وقف الاقتتال وأيضا التخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واتصالاتنا لا تنتهى".







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