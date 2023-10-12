الرئيس السيسي: الله سلم البلد من كل شر رغم كل أزمة مرت بنا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن الله عز وجل سلم البلد من كل شر رغم كل أزمة مرت بنا.
الرئيس السيسي: الله سلم البلد من كل شر رغم كل أزمة مرت بناالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:14 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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