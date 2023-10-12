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الرئيس السيسي: الله سلم البلد من كل شر رغم كل أزمة مرت بنا

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:14 م
الرئيس السيسي: الله سلم البلد من كل شر رغم كل أزمة مرت بنا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن الله عز وجل سلم البلد من كل شر رغم كل أزمة مرت بنا.







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