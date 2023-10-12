الرئيس السيسي: الأمم تصمد بقيادتها وشعبها معا ومن الضرورى معرفة التحديات المحيطة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن الأمم تصمد بقيادتها وشعبها معا، ومن الضروري معرفة التحديات المحيطة بالمنطقة.
الرئيس السيسي: الأمم تصمد بقيادتها وشعبها معا ومن الضرورى معرفة التحديات المحيطةالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:02 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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