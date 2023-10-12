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والجلوس على مائدة المفاوضات..

الرئيس السيسي: أطالب بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم

الخميس، 12 أكتوبر 2023 08:56 م
الرئيس السيسي: أطالب بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم والجلوس على مائدة المفاوضات. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023.







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