الرئيس السيسي: أطالب بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم

كتب سمير حسنى

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم والجلوس على مائدة المفاوضات. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023.