الرئيس السيسي: أطالب بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشم والجلوس على مائدة المفاوضات. جاء ذلك خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية دفعة 2023.
والجلوس على مائدة المفاوضات..
الرئيس السيسي: أطالب بإخراج المدنيين والأطفال من دوائر الصراع الغاشمالخميس، 12 أكتوبر 2023 08:56 م
الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى
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