الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا بشأن الأوضاع فى غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا بشأن الأوضاع فى غزةالخميس، 12 أكتوبر 2023 11:53 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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