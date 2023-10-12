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الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا بشأن الأوضاع فى غزة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:53 ص
الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا بشأن الأوضاع فى غزة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، تناول التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

السيسي

الرئيس السيسي

المملكة المتحدة

غزة

فلسطين

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