الرئيس السيسى: نعمل مع الأشقاء فى الدول العربية لحل الأزمة الفلسطينية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن مصر تعمل مع الأشقاء فى الدول العربية لحل الأزمة الفلسطينية.