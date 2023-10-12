الرئيس السيسى: اتصالاتنا لا تتوقف لإيقاف التصعيد فى فلسطين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكليات والأكاديمية العسكرية، تزامنا مع مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، إن اتصالات مصر لا تتوقف لإيقاف التصعيد فى فلسطين.
الرئيس السيسى: اتصالاتنا لا تتوقف لإيقاف التصعيد فى فلسطينالخميس، 12 أكتوبر 2023 09:08 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة
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