وأضافت الوزارة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس، " نحن نقوم بسحب عائلات موظفي السفارة مؤقتا كإجراء احترازي وبما يتماشى مع نصائح السفر الخاصة بنا، التي تنص على عدم السفر إلى إسرائيل باستثناء الرحلات الضرورية ".

وأشارت الوزارة إلى أنه "لا تزال سفارتنا بكامل طاقمها وتواصل تقديم الخدمات القنصلية لأولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة".

