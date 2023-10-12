الخارجية الإندونيسية: سيتم إجلاء مواطنينا من فلسطين بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا

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أكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودى أن إجلاء المواطنين الإندونيسيين من فلسطين سيتم بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا وسط الهجمات المستمرة هناك.

ونقلت وكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية عن مارسودى قولها على هامش الاجتماع الأول رفيع المستوى للدول الأرخبيلية والجزرية الذى يعقد فى جاكرتا: "لدينا بالفعل البيانات عن عدد الإندونيسيين، وهناك خطة إجلاء، لكن الوضع لا يسمح بالتحرك بعد".



وأضافت مارسودى : أنها طلبت الدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى إجلاء الإندونيسيين من قطاع غزة فى فلسطين، والذى أصبح الهدف الرئيسى للغارات الجوية الإسرائيلية، كما تجرى اتصالات مكثفة مع عدة أطراف، لضمان أمن وسلامة المواطنين الإندونيسيين كأولوية.



وتابعت: إن إندونيسيا تقوم حاليًا بإعداد خطة طوارئ لإجلاء المواطنين الإندونيسيين مع عدة سيناريوهات وتتضمن إمكانية إجلاء المواطنين الإندونيسيين عبر الدول الأقرب إلى فلسطين.



وبناء على بيانات الوزارة، فإن هناك 45 إندونيسيا متواجدين حاليا فى فلسطين، و10 منهم فى قطاع غزة كما يوجد أيضًا 230 إندونيسيًا فى عدة مواقع فى إسرائيل.. ولم ترد حتى الآن أى تقارير عن وقوع مواطنين إندونيسيين ضحايا لأعمال العنف المستمرة.