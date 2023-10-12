اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد اتحاد الصناعات

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:52 م
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد اتحاد الصناعات جانب من الزيارة
كتب - محمد الجالى - هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لليوم الخامس على التوالي.. واستمراراً للقاءات المنعقدة مع الجهات والكيانات المختلفة التي تمثل كل طوائف ومكونات المجتمع المصري، استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بالقاهرة وفد اتحاد الصناعات المصرية.
 
وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، وبدأ اللقاء بترحيب الحملة بالوفد والزيارة، مثمناً دور اتحاد الصناعات في دعم النهوض بالصناعة المصرية.
 
وقال المستشار محمود فوزي، أن المرشح عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصناعة المصرية مع تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين والصناعات، مؤكداً أن اتحاد الصناعات له مواقف وطنية بارزة ولا يتوانى في توعية المواطنين والعمال بأهمية المشاركة بالاستحقاقات الدستورية، مضيفاً أن الصناعة من المقومات الأساسية للاقتصاد القومي، مع ضرورة العمل على النهوض بالصناعة وتوطينها، مشيراً إلى ضرورة الاستماع لمطالب أصحاب الأعمال والعمال، مثمناً دور القيادة السياسية في تطوير البنية التحتية، والتي مثلت نقطة التقدم الاقتصادي في الدولة.
 
ومن جانبه، أكد وفد اتحاد الصناعات المصرية، على اعتزامه الكامل للارتقاء بالصناعة المصرية، مشيدين بدور المرشح في دعم الصناعة وحرصه على استقلالية اتحاد الصناعات وإصدار التشريعات التي تدعم النهوض بالاقتصاد المصري.
 
وناقش الاتحاد خلال اللقاء التحديات التي تواجه الصناعات، مؤكدين على أهمية رفع الوعي لدى العمال بالعملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة الإيجابية الفعالة.
 
387834904_122108278340062457_5603962816396989874_n
 

387839635_122108275880062457_8438441069757140238_n
 

387842814_122108275850062457_4240954950658998264_n
 

387857778_122108275814062457_2115753677672948324_n
 

 


السيسي

المرشح الرئاسي

الانتخابات الرئاسية

عبد الفتاح السيسي

المعلمين

عاجل

الهيئة الوطنية للانتخابات

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

اجتماع الهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس السيسى

المستشار وليد حمزة

المستشار أحمد البندارى

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

انتخابات الرئاسة

موعد انتخابات الرئاسة

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

وليد حمزة

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

اليوم السابع بلس

تشكيل الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

قانون الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية المرشحين



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا حول الأوضاع فى قطاع غزة.. ويؤكد: الانزلاق فى مسار دموى سيدفع ثمنه الأبرياء.. ويجب ضمان انتظام المساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى

الخميس، 12 أكتوبر 2023 12:10 م

الرئيس السيسى يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة ضمان انتظام وصول المساعدات لغزة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:57 ص

الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا بشأن الأوضاع فى غزة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:53 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بانضمام مصر للمجلس الدولى للتمور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:44 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة