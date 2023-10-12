اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة تخصص 686 مليون جنيه بالموازنة دعما للعاملين بالمناطق النائية

الخميس، 12 أكتوبر 2023 04:00 ص
الحكومة تخصص 686 مليون جنيه بالموازنة دعما للعاملين بالمناطق النائية مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خصصت الحكومة بموازنة العام المالي الجاري الذي بدأ العمل بها أول يوليو 2023، مبلغا وقدره 686 مليون جنيه مقابلا نقديا للعاملين بالمناطق النائية، حسب البيان التحليلي لموازنة عام 2023/2024 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى مجلس النواب.

وتندرج هذه الحوافز تحت بند النقل والانتقالات العامة، والتي خصص لها خلال العام المالي الجاري 2 مليار و270 مليون جنيه، مقابل 2 مليار و263 مليون جنيه العام السابق 2022/2023.

ويبلغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.

وتقسم الاستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى، بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات"، والثانية "حيازة الأصول المالية" وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا "سداد القروض" وتتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.


مجلس النواب

الحكومة

العاملين

الموظفين

المناطق النائية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة