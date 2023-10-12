الحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكى بجلسة 25 أكتوبر

كتب أحمد حسني - أحمد الجعفري

قررت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، تحديد جلسة 25 أكتوبر، للحكم على المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب".

وكان أدعى المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ومحامى الفنانة مني زكي، مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر محامٍ عن المتهم، وتم التأجيل لجلسة 12 أكتوبر المقبل.

وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية.

وتقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد. و يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها فى فيلم "أصحاب ولا أعز، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".

وقدم البلاغ المستشار القانونى للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.

وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.

وجرت التحقيقات وتم سماع أقوال المستشار القانونى للنقابة وكيلا عنها، وصفته وكيل خاصة عن الفنانة مني زكي وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو سالف بالبيان.