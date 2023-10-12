الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات

وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات مع الفصائل الفلسطينية السبت، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتلى الجيش إلى 220 ضابطا وجنديا.

وكان قد أكد متحدث رسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة لليوم السابع، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة لـ 1200 شهيد بينهم نساء وأطفال وأكثر من 5 آلاف مصاب.

فيما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.