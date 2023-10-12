الجيش الإسرائيلى يعلن إسقاط حوالى 6 آلاف قنبلة على غزة حتى الآن

كتب محمد جمال

أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم إسقاط حوالى 6 آلاف قنبلة على غزة حتى الآن، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.

وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة، إن عمليات النزوح الجماعى مُستمرة فى جميع أنحاء قطاع غزة حيث نزح حتى الآن أكثر من 338 ألف شخص وبما يمثل زيادة بنسبة 30 % منذ الأمس.

وأشار المكتب الأممى فى جنيف، فى بيان صحفى مساء اليوم/الخميس/، إلى أن أكثر من 218 ألف شخص لجأوا إلى مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين فى الشرق الأدنى/الأونروا/.



وأكد المكتب الأممى، تدمير أكثر من 2500 وحدة سكنية فى غزة أو تضررت بشدة وأصبحت غير صالحة للسكن فى حين تعرضت ما يقرب من 23 ألف وحدة سكنية أخرى لأضرار متوسطة إلى طفيفة، وأنه تم قصف ما لا يقل عن 88 منشأة تعليمية بما فى ذلك 18 مدرسة تابعة للأونروا اثنتان منها تم استخدامهما كملاجئ طارئة للنازحين بالإضافة إلى 70 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية.. مشيرا إلى أنه لليوم السادس على التوالى لم يتمكن أكثر من 600 ألف طفل من الوصول إلى التعليم فى مكان آمن فى غزة.



وعلى صعيد متصل، قال المكتب، إن الوقود قد نفذ من محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى غزة وتوقفت عن العمل مما أدى الى انقطاع التيار الكهربائى عن القطاع ، موضحا أن سبعة مرافق كبيرة للمياه والصرف الصحى تخدم أكثر من مليون شخص قد تعرضت للغارات الجوية منذ بدء الأعمال العدائية ولحقت بها أضرار جسيمة وحيث تتراكم فى بعض المناطق الآن مياه الصرف الصحى والنفايات الصلبة فى الشوارع مما يشكل خطرا على الصحة.



وأوضح أنه يتوفر لدى نصف المخابز إمدادات من دقيق القمح تكفى لمدة تقل عن أسبوع فى حين أفاد 70 % من المتاجر بانخفاض كبير فى مخزون المواد الغذائية، مشيرا إلى أن الوكالات الإنسانية لاتزال تواجه قيودا كبيرة فى تقديم المساعدة الإنسانية بسبب انعدام الوصول الآمن إلى المناطق والمستودعات المتضررة.



وأوضح أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث خصص 9 ملايين دولار من الصندوق المركزى لمواجهة الطوارئ وذلك للاستجابة العاجلة لجهود الإغاثة.