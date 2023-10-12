الجيش الإسرائيلى يشن غارات عنيفة على غزة

وكالات

شن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الخميس، ضرب خلالها العديد من المباني في المدينة.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "يشن حالياً غارات واسعة النطاق على أهداف تابعة للفصائل الفلسطينية في غزة".

وكانت قد دعت عضوة في الكنيست الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجمات الفصائل الفلسطينية المباغتة التي بدأت صباح السبت على إسرائيل.

ونشرت تالي غوتليف، وهي محامية ونائبة في الكنيست عن حزب الليكود، عدة منشورات على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، تدعو إلى "الانتقام العنيف" في أعقاب هجوم الفصائل.

وكتب غوتليف: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي"، في إشارة إلى الأسلحة النووية.

وأضافت في منشور آخر: "أحثكم على القيام بكل شيء واستخدام أسلحة يوم القيامة بلا خوف ضد أعدائنا"، مضيفة أن إسرائيل "يجب أن تستخدم كل ما في ترسانتها".