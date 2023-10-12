البيت الأبيض: لن نساعد أوكرانيا إلى ما لا نهاية

وكالات

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية فى البيت الأبيض، جون كيربى، أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إلى أجل غير مسمى.

وقال كيربي: "أعلنا اليوم عن تخصيص 200 مليون، وسنستمر في المساعدة بقدر ما نستطيع، لكن المساعدة لن تكون إلى ما لا نهاية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها القدرة على المدى القصير لدعم كل من أوكرانيا وإسرائيل. لكنه رفض أن يذكر على وجه التحديد ما تعنيه عبارة "على المدى القصير".

وأضاف أن الكثير يعتمد على مدى كثافة إنفاق الجيش الإسرائيلي للذخيرة ومدى قدرة المجمع الصناعي العسكري الإسرائيلي على تزويد جيشه بالقذائف.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، في وضع صعب للغاية، وبدأت أوروبا والولايات المتحدة بالتململ منه، وهو يشعر بذلك ويبدأ في الارتباك والهلع.

أفادت صحيفة Business Insider أن المساعدات لأوكرانيا شغلت اهتمام واشنطن، وتم إرسال الأسلحة إلى هناك حتى من إسرائيل، لكن الأعمال القتالية الجديدة في إسرائيل يمكن أن تغير هذا الوضع.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.