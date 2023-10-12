البق في المكسيك..الحكومة تنفى انتشاره وتصف الأخبار المتداولة بـ"المضللة"

فاطمة شوقى

البق..صرحت إليزابيث جارسيا فيلشيس، المسؤولة في الحكومة المكسيكية عن الأخبار على المواقع الاجتماعية ، خلال مشاركتها في المؤتمر الصباحي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن الجميع يتحدثون عن غزو بق الفراش، لكن "لم يراها أحد"، ولهذا السبب وقال إن ما هو موجود بالفعل هو "طاعون المعلومات المضللة".

وبهذه الطريقة، نددت بنشر أخبار عن انتشار بق الفراش في المكسيك في الوقت الذى لم يشتكى أحد من انتشار هذه الحشرات.

وقالت "نحن نعلم بالفعل أن وباء المعلومات الخاطئة من العديد من وسائل الإعلام ليس له حدود، والآن يخرجون بطاعون مزعوم من البق في المكسيك، وهو غير موجود. في العديد من وسائل الإعلام، كانت هناك معلومات خاطئة حول غزو بق الفراش المزعوم في المكسيك، وهو أمر كاذب ولم يشاهده أحد حتى الآن.

وتنتشر البق في العديد من الدول الأوروبية ، وقال المدير العام للرابطة الوطنية لشركات الصحة البيئية (Anecpla)، خورخي جالفان، إن غزو بق الفراش في فرنسا "أمر خطير وهناك احتمال أن ينتشر إلى إسبانيا"، نتيجة للوضع الحالي، حيث تعاني الدولة المجاورة الأمر الذي أثار ناقوس الخطر في المملكة المتحدة أيضا"، ولهذا يجب على اسبانيا اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره.

ووفقا لصحيفة لا بانجورديا الإسبانية فإنه منذ أسابيع، تعاني فرنسا من واحدة من "أسوأ حالات تفشي بق الفراش" منذ الحرب العالمية الثانية.