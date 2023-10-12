الإسكان تنتهى من فرز أوراق المتقدمين لحجز وحدات سكن كل المصريين

كتب أحمد حسن

مي عبد الحميد: إتاحة إعلان تكميلي للمواطنين ممن هم خارج الأولوية بإعلان "سكن كل المصريين 3" قريبًا



البدء في سداد الأقساط ربع السنوية ابتداءً من الأحد 15 أكتوبر للعملاء ممن هم داخل الأولوية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من فرز ملفات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن كل المصريين 3"، والذي شهد طرح وحدات كاملة التشطيب جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديد أولوياتهم.

وأفادت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تحديد يوم الأحد الموافق 15 أكتوبر تاريخاً لبدء سداد القسط الأول من الأقساط ربع السنوية للعملاء ممن هم داخل الأولوية بالمشروعات التي سيتم تسليمها خلال 18 شهرًا، وذلك بكل من مدن "أكتوبر الجديدة، دمنهور، جرزا القطوري (العياط)"، وذلك وفقاً للمبالغ وشروط السداد المحددة بكراسة شروط الإعلان.

وأضافت أن إعلان "سكن كل المصريين 3" شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وهو ما يؤكد مصداقية وأهمية البرنامج لدى المواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ إجمالي عدد العملاء المتقدمين بالإعلان 170322عميلًا على عدد 66 مدينة/ مركز على مستوى 24 محافظة، حيث تم فرز طلبات العملاء بالمشروعات التي تبين وجود أولويات بها وتم التعامل على تظلمات العملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتسفر كل من نتائج الفرز والتظلمات عن عدد 141825 عميلًا منطبقا عليهم شروط الإعلان، وعدد 23167 عميلاً غير منطق عليهم الشروط، أما المشروعات التي تبين عدم وجود أولويات عليها فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5330 عميلًا متقدمين على عدد 43 مشروعا تم بالفعل التعامل على طلباتهم وإرسالها لشركات الاستعلام الميداني وجار إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد للمقبول منهم.

وعلى ذات الصعيد أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه في ظل سعي الصندوق للاستجابة لكافة طلبات المواطنين المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن إعلان "سكن لل المصريين 3"، فقد تم اتخاذ عدة قرارات من شأنها إتاحة فرص أكبر لكافة العملاء المتقدمين على الإعلان، حيث سيتم خلال الفترة القادمة طرح إعلان تكميلي بشروط جديدة للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمشروعات (تسليم خلال 18 شهرًا) يتضمن عددا إضافيا من الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها استجابة لطلبات الآلاف من المواطنين الراغبين في الاستفادة من فرصة الحصول على الوحدات السكنية المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وأوضحت مى عبدالحميد أنه بمراجعة بيانات المتقدمين على الوحدات السكنية تسليم خلال 18 شهراً والبالغ عددهم 101802 عميل، فقد تبين وجود أولوية بمدينتي "أكتوبر الجديدة ودمنهور"، حيث بلغ إجمالي المتقدمين على مدينة أكتوبر الجديدة (غرب المطار) 98299 عميلًا مقسمين إلى عدد 87592 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 12000 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 10707 عملاء غير منطبق عليهم الشروط، ومدينة دمنهور بلغ إجمالي المتقدمين عليها 3311 عميلًا مقسمين إلى عدد 2556 عميلًا منطبقا عليهم الشروط (مقابل 184 وحدة سكنية جار تنفيذها) وعدد 755 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، أما مدينة جرزا القطوري (العياط) فقد بلغ إجمالي المتقدمين عليها بكل من محوري المنخفض والمتوسط 192 عميلًا مقسمين إلى 92 عميلًا منطبقا عليهم الشروط و100 عميل غير منطبق عليهم الشروط علماً بأنه سيتم توفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين عليها.

وعليه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إرسال رسائل نصيةSMS للعملاء ممن هم داخل الأولوية بكل من مدينتي أكتوبر الجديدة ودمنهور للبدء في سداد الأقساط ربع السنوية ابتداءً من الأحد 15 أكتوبر، كما سيتم إرسال رسائل نصيةSMS للعملاء ممن هم خارج الأولوية بالمدينتين حتى يتمكنوا من التقديم على الإعلان التكميلي المخطط طرحه خلال الفترة القادمة حال رغبتهم في ذلك، أما فيما يخص مدينة "جرزا القطوري (العياط)" فسيتم استيعاب كافة طلبات العملاء المتقدمين المنطبق عليهم الشروط بالمدينة.

هذا ومن جانب آخر، فقد أوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أنه فيما يخص المشروعات التي تتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري، والتي تقدم عليها عدد عملاء أكثر من عدد الوحدات المتوفرة، فقد تم البدء بالفعل في إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية من المتقدمين لحجز الوحدات المطروحة في "محافظة الدقهلية (المنزلة)، محافظة الشرقية (صان الحجر، القرين)، محافظة الغربية (المحلة الكبرى، سمنود)، محافظة الفيوم (طامية)، محافظة المنوفية (منوف (بهواش))، محافظة الإسماعيلية (أبو خليفة (القنطرة غرب))، محافظة أسيوط (الغنايم، مركز أسيوط)، محافظة بنى سويف (قرية سدس، بني سليمان)، محافظة سوهاج (جهينة، حى الكوثر، ساقلته)، محافظة قنا (أبو تشت (القارة)، أبو تشت (بلاد المال))، محافظة كفر الشيخ (الرياض، مطوبس، فوة)، محافظة الأقصر (المدامود)، محافظة السويس (حى عتاقة (حديثي الزواج))، محافظة دمياط (عزبة البرج)" إلى شركات الاستعلام، علمًا بأنه لن يتمكن الصندوق من إتاحة إعلان جديد للعملاء المتقدمين بهذه المدن ممن هم خارج الأولوية، نظرًا لعد توافر أراض صالحة بذات المواقع أو قريبة منها.

وأضافت أنه فيما يخص مدن: "العلمين بمحافظة مطروح والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط 925 عميلًا مقابل 58 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 10169عميلا مقابل 1368وحدة سكنية متوفرة، والمنيا الجديدة بمحافظة المنيا والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 7447 عميلًا مقابل 2453 وحدة سكنية متاحة، والفيوم الجديدة بمحافظة الفيوم والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 2808 عملاء مقابل 438 وحدة سكنية متوفرة، والخانكة بمحافظة القليوبية والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 4350 عميلًا مقابل 700 وحدة سكنية، وأخيراً مدينة عتاقة بمحافظة السويس والتي بلغ عدد العملاء المنطبق عليهم الشروط بها 13939 عميلًا مقابل 270 وحدة سكنية فقط متوفرة، حيث شهدت هذه المدن أيضاً إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين فاق عدد الوحدات المتاحة على المشروع، وعليه فقد وافق مجلس إدارة الصندوق على أن يتم البدء في إرسال ملفات العملاء ممن هم داخل الأولوية في تلك المدن إلى شركات الاستعلام الميداني، على أن يتم إرسال رسائل نصية للعملاء ممن هم خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة بتلك المشروعات خلال الساعات القليلة القادمة، محدد بها المدن التي يمكن التحويل إليها لاحقًا سواء بنفس أسعار الإعلان الحالي بمدن بها وحدات سكنية جاهزة للتسليم، أو بأسعار وشروط جديدة بمدن بها وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا، وذلك على أن يتم الإعلان عن تلك الوحدات خلال الفترة القادمة، منعاً لضياع فرصة الحصول على وحدات سكنية للعملاء المتقدمين ضمن مشروعات الإعلان ببرنامج سكن كل المصريين.

وفي ضوء ما سبق فقد أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه لن يتم فتح باب تقديم التظلمات للمواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية ضمن إعلان "سكن كل المصريين 3" مرة أخرى، خاصة أن الصندوق قام بذلك أكثر من مرة مسبقًا منذ غلق باب التقديم على الإعلان. حيث تقدم عدد 47222 عميلًا بطلبات تظلم من إجمالي عدد 62354 عميلًا غير منطبق عليهم الشروط بنتائج فرز الإعلان، وتم قبول ما يزيد عن 39000 طلب تظلم، وتم تعديل موقف العملاء الذين تم قبول طلبهم من غير منطبق إلى منطبق.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه سبق بالفعل التعامل على المشروعات التي لا يوجد عليها أولوليات والتي يزيد بها عدد الوحدات السكنية المتاحة عن أعداد العملاء المتقدمين بالإعلان"، حيث تم إرسال كافة طلبات العملاء البالغ عددهم 5330 عميلًا المتقدمين على عدد 43 مدينة إلى شركات الاستعلام الميداني، وهي مدن: "(إدفو، فطيرة كوم أمبو) بمحافظة أسوان، (ديروط، ساحل سليم، أبنوب، أبوتيج، الفتح، منفلوط، منقباد البدارى) بمحافظة أسيوط، (القنطرة شرق، التل الكبير العهدة)، محافظة كفر الشيخ (بيلا) بمحافظة الإسماعيلية، (أرمنت (الريانية)، أرمنت (أبو قليعي)، إسنا، إسنا الدير، القرنة (القديمة)، القرنة (الضبعية)، الطود) بمحافظة الأقصر، (مركز السادات (الأخماس)، مركز السادات (الخطاطبة)، مركز السادات (الصوامع)، مركز السادات (بديل الدير)) بمحافظة المنوفية،(دمشقين، شدموة، هوارة) بمحافظة الفيوم، (مركز المنيا المطاهرة، سمالوط) بمحافظة المنيا، (الواسطي) بمحافظة بني سويف، (أخميم الجديدة) بمحافظة سوهاج، (العريش) بمحافظة شمال سيناء، (أبو تشت (أبو شوشة)، الحلفايا بنجع حمادي، قوص (العقب)، قوص (خزام)، قوص(العليقات)، قوص(حجازة)، الوقف، مدينة غرب قنا) بمحافظة قنا، (الحمام، سيوة) بمحافظة مطروح، (وادي النطرون) بمحافظة البحيرة"، علماً بأنه تم بالفعل بدء تخصيص الوحدات السكنية والتعاقد ومنح التمويل للعملاء المقبولين بكل من الاستعلام الميداني والائتماني.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.