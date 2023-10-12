وأفادت مصادر بالقطاع، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح مختلفة، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة في المنازل المحيطة.

وفي جنوب القطاع، انتشلت طواقم الإسعاف، جثامين 18 شهيدا، ونقلت عددا من الجرحى إلى المستشفيات بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في خان يونس.

وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم خان يونس؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل، وارتقاء تسعة شهداء من بينهم نساء وأطفال رضع، لافتة إلى أن الطائرات الحربية قصفت منزلا آخر في منطقة معن جنوب شرق خان يونس؛ ما أدى لاستشهاد فلسطيني وزوجته وسبعة من أطفاله.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال الليل عشرات الغارات الجوية على منازل المواطنين الفلسطينيين إضافة لقصف العديد من الأراضي الزراعية، كذلك أطلقت الزوارق الحربية مئات القذائف المدفعية على طول الطريق الساحلي غرب مُحافظات قطاع غزه، إضافة لقصف الدبابات عشرات القذائف الأراضي الزراعية على طول الحدود الشرقية للقطاع.

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بفتح ممر آمن لإدخال المساعدات الطبية والغذائية والوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء إلى قطاع غزة.