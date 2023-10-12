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إصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعبور

الخميس، 12 أكتوبر 2023 11:41 م
إصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالعبور اسعاف- أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، إصابة 6 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور اتجاه محافظة الإسماعيلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتقديم الرعاية اللازمة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من إعادة الحركة المرورية علي الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 
وورد بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور، اتجاه الإسماعيلية، وإصابة 6 أشخاص.
 
علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة مصر بالعبور، اتجاه محافظة الإسماعيلية، وجرى الدفع بسيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين للمستشفى لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.
 
 






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