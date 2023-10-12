إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص "مسنين" بإصابات متنوعة، فى حادثي تصادم سيارة ودراجة نارية بكل من مركزي سيدى سالم والرياض بكفرالشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

ووردت إشارة تفيد بوصول مصابين فى حادثي تصادم سيارة ودراجة نارية بمركزي سيدى سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص، تبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من، "شوقي .ش.أ"، 60سنة، من أبو تمادة، و "محمود.ر.م"، 55 سنة، من منشأة عقل، و"جمعة .م .أ"، 70 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بمركز سيدى سالم.

كما أصيب، "على .س.أ"، 50 سنة، من روينة بالرياض، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بمركز الرياض.