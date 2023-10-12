اليوم السابع
Ads
الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم بكفر الشيخ

الخميس، 12 أكتوبر 2023 10:23 م
إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث تصادم بكفر الشيخ إسعاف- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص "مسنين" بإصابات متنوعة، فى حادثي تصادم سيارة ودراجة نارية بكل من مركزي سيدى سالم والرياض بكفرالشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

ووردت إشارة تفيد بوصول مصابين فى حادثي تصادم سيارة ودراجة نارية بمركزي سيدى سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ.

بالفحص، تبين من سجلات المستشفى، إصابة كل من، "شوقي .ش.أ"، 60سنة، من أبو تمادة، و "محمود.ر.م"، 55 سنة، من منشأة عقل، و"جمعة .م .أ"، 70 سنة، بجروح وكدمات متفرقة، فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بمركز سيدى سالم.

كما أصيب، "على .س.أ"، 50 سنة، من روينة بالرياض، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية  بمركز الرياض.

 

 







كفر الشيخ

اخبار الحوادث

حادث تصادم

اخبار كفر الشيخ

مديرية الامن

مستشفى كفر الشيخ العام



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة