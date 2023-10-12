إصابة عامل بجروح عقب احتكاكه بقطار فى السكة الحديد طما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

أصيب عامل بجروح متهتكه بالساق والقدم اليمني " وتم نقله لمستسفي طما المركزي وتحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وذلك عقب إحتكاك قطار أسوان القاهرة به أثناء قيامه بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.، وذلك بطما شمال سوهاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا، من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بإصابة عامل عقب إحتكاك أحد القطارات به بطما شمال سوهاج وتم نقلله للمستشفى لتلقى العلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، بورود محضر لمركز طما من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن من سائق القطار أسوان القاهرة أنه عقب مرور القطار من مزلقان وقبل دخوله محطة سكة حديد طما دائرة المركز تلاحظ له عبور أحد الأشخاص من مكان غير معد للعبور فقام بإطلاق آله النتبيه ولم يستجب مما أدي إلي إحتكاكه بجسم القطار وإصابته " جروح قطعيه متهتكه بالساق والقدم اليمني " وتم نقله لمستسفي طما المركزي وتحويله لمستشفي سوهاج الجامعي وتبين أنه يدعي ميخائيل ر س خ 27 سنة عامل، ومقيم دائرة المركز.

وبسؤال المصاب أفاد بمضمون ما سبق ونفي الشبهة الجنائية، تم تحير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق