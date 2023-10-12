إزالة 16 حالة تعد وبناء مخالف وحملات نظافة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

شنت الوحدة المحلية بقرية فيديمين بمركز سنورس بالفيوم حملة مكبرة وتم خلالها إزالة حالتي تعد على الأراضى الزراعية، وأوضح المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الوحدة أزالت حوائط بالطوب الأبيض على قطعتى أرض، الأولى بمساحة قيراط، والثانية بمساحة 3 أسهم، كما منعت الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية، حالة بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى للقرية، عبارة عن حفر لإنشاء أساسات على مساحة 175 مترا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن إدارة تموين سنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية، قامت بتنفيذ حملة أسفرت عن ضبط وتحرير محضر إمتناع عن بيع سجائر، والمضبوطات 20 عبوة سجائر كليوباترا بوكس، كما تحرر محضر بيع سجائر أعلى من السعر الرسمي، والمضبوطات عبوة سجائر إل إم، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة.

وأكد رئيس المركز أن الحملات تأتي في إطار تعليمات الدكتورأحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المتلاعبين، كذلك أوضح رئيس المركز أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى قامت برفع 292 طن قمامة و15 طن أتربة.

وفى سياق متصل شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم حملة مكبرة لإزالة حالات التعدي بالبناء المخالف، وتمكنت الحملة من إزالة 16حالة تعدي وبناء مخالف على الأراضى الزراعية داخل وخارج الحيز العمرانى بمركز الفيوم، وفك 8 شدات خشبية.