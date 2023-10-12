اليوم السابع
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إخماد حريق شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات

الخميس، 12 أكتوبر 2023 09:56 ص
إخماد حريق شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات اطفاء - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
 
ووضعت إدارة الحماية المدنية روشتة أمنية للوقاية من اندلاع الحرائق:
 
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل التشغيل.
 
- فصل التيار الكهربائى عند القيام بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
 
- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
 
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
 
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
 
- عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز. 
 
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
 
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
 
- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
 
- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
 
 
 
 

حريق شقة

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الحماية المدنية

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