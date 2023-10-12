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أنتونى بلينكن: قدمنا ذخائر لإسرائيل.. والمساعدات الأمريكية متينة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 02:45 م
أنتونى بلينكن: قدمنا ذخائر لإسرائيل.. والمساعدات الأمريكية متينة وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن
وكالات

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قال وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، الخميس، إنه لم آت لإسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل.
 
وأوضح فى مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى، أنه تم تقديم ذخائر لمساعدة إسرائيل وأن المساعدات الأمريكية متينة وأنه سيتم العمل مع الكونجرس لإتمام هذه العملية، ونؤكد ما قاله الرئيس بايدن بأنه يجب ألا يستفيد أى شخص من الوضع في الشرق الأوسط.
 
وأكد أنه يتم العمل للتوصل إلى تفاهمات، وأن إسرائيل ضد خسارة حياة أي شخص من أى جنسية كانت.

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