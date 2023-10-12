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أمين عام الأمم المتحدة يشكر مصر على مشاركتها لتسهيل وصول المساعدات لغزة

الخميس، 12 أكتوبر 2023 03:40 م
أمين عام الأمم المتحدة يشكر مصر على مشاركتها لتسهيل وصول المساعدات لغزة جوتيريش
نيويورك (أ ش أ)

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أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن شكره لمصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحا للمساعدة الحيوية.
 
جاء ذلك في تصريحات صحفية لجوتيريش بمقر الأمم المتحدة في نيويورك نشرها الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
 
وقال جوتيريش: "لقد تابعت عن كثب الأحداث المأساوية في إسرائيل وغزة". 
 
وأضاف أنه على اتصال مستمر مع القادة في المنطقة مع التركيز الفوري على العديد من الأولويات الرئيسية، مؤكدا ضرورة تجنب انتشار الصراع.
 
وقال الأمين العام: "إنني أشعر بالقلق إزاء تبادل إطلاق النار الأخير على طول الخط الأزرق والهجمات الأخيرة التي تم الإبلاغ عنها من جنوب لبنان".
 
وناشد جوتيريش جميع الأطراف - وأولئك الذين لهم تأثير على تلك الأطراف - تجنب أي تصعيد آخر وانتشار للصراع، مؤكدا أنه يجب حماية المدنيين في جميع الأوقات واحترام القانون الإنساني الدولي والتمسك به.
 
كما شدد على ضرورة السماح بدخول الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة – بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه – إلى غزة، قائلا: "نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق الآن".
 
وأضاف جوتيريش: "وأود أن أشكر مصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحا للمساعدة الحيوية. لا وقت لنضيعه فكل لحظة لها أهميتها".

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