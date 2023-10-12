أمين اتحاد العمال: ندعم الرئيس السيسي لمواصلة الإنجازات

كتبت آية دعبس - تصوير حسين طلال

قال عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، إن الهدف من عقد مؤتمر عمالي حاشد هو التأكيد على دعم العمال وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة مسيرة العطاء التى بدأها الرئيس السيسي، وكذلك الإنجازات التى تحققت فى مصر على مدار 10 سنوات سابقة فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتى قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

جاء ذلك خلال كلمتة التى ألقاها بالمؤتمر العمالي الحاشد لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار، العمال والرئيس، بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة، بحضور قيادات العمل النقابى، ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية الفرعية بالجمهورية، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوح، والرياضيين.

وأضاف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر: "نجحت مصر تحت قيادة الرئيس في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم، استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس وما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ علي المقرات الوطنية ودعم تماسك المجتمع المصري بمختلف فئاته، ومستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي".