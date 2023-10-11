6 أطعمة لبشرة نضرة وصحية.. تحتوى على فيتامينات مهمة

كتبت ميرفت رشاد

بشرتك هي أكبر وأهم عضو معروف لجسمك، وتعمل بشرتك أيضًا على الاحتفاظ بالرطوبة في جسمك حتى لا تصاب بالجفاف، يحمي الجلد دمك وأعضاءك من الجراثيم للحفاظ على صحتك، كما أنه يحمي عظامك وعضلاتك من التلف عندما تصطدم بأشياء أو تجلس في الشمس لفترة طويلة، لأن بشرتك تحمي كل جزء من جسمك، وإليك الأطعمة التى تجعل بشرتك تتوهج من الداخل إلى الخارج، وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

كيفية دمجها بسهولة في خطة تناول الطعام الخاصة بك:



1. الأفوكادو



الأفوكادو مليء بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والبيتا كاروتين، والتي تساعد على تنعيم البشرة وإبقائها مرنة.

2. الرمان



إن المحتوى العالي من الفيتامينات ووفرة العفص في الرمان يعزز الصحة الشاملة للطعام، ويعزز البشرة الناعمة الخالية من الخطوط الدقيقة، يعتبر عصير الرمان لذيذًا جدًا عند دمجه مع الخضار.

3. الجوز



بفضل جميع فيتامينات ب الموجودة في الجوز، يمكنك الاعتماد عليها لتكون بمثابة أداة طبيعية لمكافحة الشيخوخة لبشرتك، يعمل زيتها بشكل رائع كمرطب ، ما عليك سوى صب القليل على كرة قطنية أو في راحة يدك مباشرةً وفرك نفسك.

4. الطماطم



تحتوي الطماطم على مصدر ممتاز للليكوبين ، والذي قد يساعد فقط في حماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس حتى تظل ناعمة وشابة مع تقدمك في السن، لتفعيل فوائد اللايكوبين في الطماطم، من المهم طهيها قليلاً.

5. الكيوي



يحتوي الكيوي الغني بالمغذيات على كميات عالية من فيتامين E، وهو مرطب طبيعي للبشرة ويجدد شبابها، يعد الكيوي الرقيق أيضًا مصدرًا ممتازًا للألياف الغذائية التي تساعد في تخليص الجسم من السموم.

6. قرع العسل



يحتوي القرع على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، يعد البوتاسيوم والفيتامينات A وE مجرد حفنة من العناصر الأساسية عندما يتعلق الأمر بالقرع الذي يفيد صحة بشرتك.