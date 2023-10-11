واستهدف القصف الوحشى سيارة إسعاف أثناء إخلاء المصابين، مما أدى الى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة مسعفين آخرين بجروح.

وتعرض شارع الزاوية بالقرب من منطقة زمو شرق جباليا لقصف عنيف، بينما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى وسط مدينة رفح، يضم البنك الوطنى، والبريد ومكتب للخدمات الإعلامية، والعديد من منازل المواطنين، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات.

كما شنت طائرات الاحتلال الحربية خمس غارات عنيفة ومتتالية على محيط مجمع أنصار، ودمرت منزلا في سوق الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي مركزا شرطيا في بيت حانون شمال قطاع غزة، وشارع الرشيد قرب الميناء.

وقال الدفاع المدني إن أعدادا كبيرة من المواطنين لا تزال تحت أنقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال على رؤوس ساكنيها، وإن فرق الإنقاذ عاجزة عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة وليس لديها ما يكفي من آليات ومعدات لانتشال الشهداء والمصابين.