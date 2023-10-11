وكيل مديرية تضامن كفر الشيخ تتابع تنفيذ مبادرة "لا أمية" بالتعاون مع فرع الهيئة

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، اجتماعا بمقر مؤسسة التكافل الاجتماعي بكفر الشيخ، لمتابعة تنفيذ مبادرة للقضاء على الأمية فى مصر، بحضور إبراهيم غنيم، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار فرع كفر الشيخ، ومحمد عبد الحميد معوض، مدير إدارة الحماية الاجتماعية، وإبراهيم سليمان، منسق مبادرة لا أميه مع تكافل، وأحمد صابر المنسق المساعد، ومديرى ومنسقى المبادرة من الإدارات الاجتماعية، ومديري الفروع بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمراكز المحافظة.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن برنامج لا أمية مع تكافل، الهدف منه القضاء على الأمية فى مصر عن طريق محو أمية مستفيدى تكافل وكرامة الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، والذي سيقوم بتعليمهم الكوادر المؤهلة من مستفيدى تكافل وكرامة ومكلفى الخدمة العامة عن طريق فتح فصول منتشرة في القرى بالتعاون مع الوحدات الاجتماعية.

أكدت الدكتورة ماجدة جلاله، على دور مديرى الإدارات الاجتماعية، ومنسق الإدارة من خلال التواصل مع هيئة تعليم الكبار للعمل معاً على تذليل الصعوبات، وعلى دور رؤساء الوحدات، وفريق العمل بالوحدات الاجتماعية فى استقبال المدرسين، وفتح الفصول، ومتابعة العملية التعليمية، وتقديم التقارير الدورية، وذلك من أجل تحقيق هدف البرنامج والقضاء على الأمية.



الحضور من المسئولين



الحضور من مديري الإدارات الاجتماعيىة