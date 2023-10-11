وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد المنشآت الطبية بفوه وتوجه بمعالجة السلبيات

تفقدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، عدداً من المنشآت الصحية بمركز ومدينة فوه، رافقها خلالها الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور شريف الخولي، مدير عام إدارة الطب الوقائى، والدكتورة أماني القرش، مدير عام إدارة المتوطنة، وفريق إدارة المتوطنة، يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنشآت الطبية.

أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنها تفقدت وحدة السالمية، والمركز الطبي الحضري، ومستشفى فوه المركزي، مشيرة إلى أنه تم رصد بعض السلبيات، وناقشت خلال اجتماع عقدته آليات رفع كفاءة المستشفى، والتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والعمل على رفع كفاءة المنشآت جنبًا إلى جنب مع رفع كفاءة الفريق الصحي، للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين إلى أعلى مستوى ممكن من الجودة.