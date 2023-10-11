وزعم توسك هذا الأمر بعد أن تأكد أمس الثلاثاء أن اثنين من كبار القادة العسكريين البولنديين استقالا من منصبيهما، وهي خطوة فاجأت الحكومة البولندية قبل أيام قليلة من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، بحسب صحيفة /فيرست نيوز/ البولندية.

وقال بلاشتشاك للصحفيين: "كذب دونالد توسك عندما قال إن 10 ضباط عسكريين رفيعي المستوى قدموا استقالاتهم إلى القيادة العامة، الهدف من مثل هذه الأكاذيب هو إثارة الفوضى والاضطرابات".

وأضاف: "دعوني أذكركم أن هذا يحدث بينما هناك حرب بالقرب من الحدود البولندية" في إشارة إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا، وتابع"هذا سلوك مخز".

وأكد بلاشتشاك أن الرد الوحيد على التهديد كان تعزيز القوات المسلحة البولندية ، مضيفا" هذا ما كنا نفعله وما سنواصل القيام به".

وقام الجنرال راجموند أندريزيجيكزاك، رئيس الأركان العامة في بولندا، والجنرال توماس بيوتروسكي، قائد العمليات، بتقديم استقالتهما أمس الأول الاثنين.

وردا على هذه الأنباء، ناشد توسك ضباط وجنرالات الجيش البولندي "الحفاظ على هدوئهم والتمسك بأقصى قدر من المسؤولية".

ولم يتم الإعلان عن أسباب قرارات الجنرالين بالاستقالة.



