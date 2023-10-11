وزير الخارجية الفلسطينى: المجتمع الدولى شريك فيما يتعرض له الفلسطينيون

أكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى أن بلاده تطالب بضرورة تكثيف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة فورا وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء قطاع غزة مذكرا العالم أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس تحدث لسنوات عبر منابر الأمم المتحدة عن ضرورة وقف العنف واستفزازات قوات الاحتلال.

وأضاف، فى كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه قد سقط آلاف الشهداء كما تم تشريد الالاف بسبب سياسات الاحتلال وهو ما سجلته جميع المنظمات العربية والدولية فى إسرائيل التى ترفض حل الدولتين وتسعى لفرض مبدأ الفصل العنصري.

وأدان صمت المجتمع الدولى والذى اعتبره شريك فى الجرائم التى تحدث للشعب الفلسطينى، معتبرا أن العدوان الإسرائيلى الانتقامى طال التجمعات السكنية فى مختلف مناطق القطاع، وأدى حتى الآن إلى استشهاد المئات بمن فيهم الأطفال والنساء، أعداد كبيرة منهم من المدنيين العزل.

وأضاف أن الاحتلال الذى استخدم أسلحة محرمة دوليا فرض اجراءات عقابية جماعية بحق الشعب الفلسطينى، ليس فقط فى قطاع غزة، بقرارها قطع الكهرباء والمياه والسلع الأساسية، بهدف التجويع، وجميعها تعتبر جريمة حرب.

وطالب بوقف العدوان فورا، وتأمين الاحتياجات الغذائية لسكان قطاع غزة، معتبرا أن إسرائيل اختارت القوة والتهديد والعقاب الجماعى لتعزيز سيطرتها على الاراضى، موضحا أن الهدف الرئيسى هو التهجير واستبدال الشعب الفلسطينى.