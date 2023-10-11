وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتعيين الدكتور ماهر مصباح أمينا لمجلس الجامعات الأهلية

كتب محمد صبحى

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بندب الدكتور ماهر عبدالفتاح محمد مصباح رئيس جامعة السويس الأسبق للعمل أمينًا لمجلس الجامعات الأهلية.

جدير بالذكر أن الدكتور ماهر مصباح شغل عدة مناصب قيادية منها الرئيس الأسبق لجامعة السويس، والعميد الأسبق لكلية هندسة بترول والتعدين جامعة قناة السويس، وله أكثر من 30 بحثًا علميًا منشورًا في العديد من المجلات والدوريات والمؤتمرات العالمية والمحلية، كما حصل على جائزة عبدالله المبارك الصباح فى الدراسات المائية.