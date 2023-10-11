وزيرة الخارجية الكندية تدعو إلى إنشاء ممر إنسانى إلى قطاع غزة

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أعربت وزيرة الخارجية الكندية ميلانى جولى يوم الأربعاء عن قلق بلادها كندا قلقة بشأن ما سيحدث فى غزة، داعية إلى إنشاء ممر إنسانى إلى القطاع الذى أغلقته إسرائيل.

وكانت تعليقات جولى من بين أوضح التعبيرات عن القلق التى أبدتها حتى الآن دولة غربية كبرى بشأن تأثير الهجوم.

وقالت جولى للصحفيين أيضًا إن ثلاثة كنديين لقوا حتفهم، ولدى أوتاوا تقارير تفيد بأن ثلاثة آخرين فى عداد المفقودين.

وأوضحت الوزيرة الكندية أن بلادها أدانت هجوم حماس يوم السبت والذى أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص. وقصفت إسرائيل منذ ذلك الحين قطاع غزة المحاصر، مما أسفر عن مقتل 1055 شخصا وإصابة 5184 آخرين.

وقالت جولى للصحفيين "الوضع الإنسانى فى غزة كان سيئا قبل نهاية هذا الأسبوع وهذا لن يؤدى إلا إلى تدهور الوضع أكثر... وسيزداد سوءا قبل أن يتحسن". وتابعت: "قلبى ينفطر على الوفيات التى شهدناها .. وأشارك القلق بشأن ما سيحدث بعد ذلك"، داعية إلى إنشاء ممر إنسانى إلى القطاع الذى أغلقته إسرائيل.

وقالت جولى إن كندا تحث جميع الأطراف على احترام القانون الإنسانى الدولى ومنح حق الوصول، وستواصل دعم الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين. وأضافت: "هذا هو موقف كندا طويل الأمد عندما يتعلق الأمر بأى شكل من أشكال الصراع، لذلك نحن نواصل الالتزام بهذا النهج".