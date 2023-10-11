وزارة العمل: حصر ذوى الإعاقة فى 70% من المنشآت لدعم دمجهم بسوق العمل

كتبت آية دعبس

وجه حسن شحاتة وزير العمل، مديريات العمل بالمحافظات بالاستمرار فى سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل ، وتم حصر 70 % من المنشآت، التى يبلغ عددها 24 ألف و69 منشأة فى جميع المحافظات، وذلك منذ يناير 2023 وحتى الآن.

ومنحت وزارة العمل، خلال الـ10 سنوات الماضية اهتمام بالغ لملف ذوى الإعاقة، حيث تم إنشاء وحدة مركزية لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الهمم برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، وقد قامت بتشغيل عدد 29 ألف و784 شخص من ذوى الإعاقة، وأطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك على مرحلتين في ستة محافظات استفاد منها ما يقرب من ألف مُتدرب، وحصل من خلالها 622 شخص على فرصة عمل، وتنظيم 270 مشروع خاص للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال.

كما عقدت وزراة العمل، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن تفعيل واستدامة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنصة الإلكترونية للتوظيف والتأهيل، وحصر المنشأت الخاضعة لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لتعيين نسبة الـ 5% المقررة قانونا، وتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف لذوى الإعاقة لتوفير فرص عمل لائقة تتناسب معهم، وتنمية مهاراتهم وفقا لنوع الإعاقة ودرجتها وترشيحهم .

كما قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3 آلاف و924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وفى مجال توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ 170 ندوة توعية استفادة منها 3 آلاف و457 من ذوي الهمم، ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بصفة مستمرة .