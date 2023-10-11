اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 04:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التموين تطرح دقيقا فاخرا على البطاقات بسعر 18 جنيها للكيلو

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 03:00 ص
وزارة التموين تطرح دقيقا فاخرا على البطاقات بسعر 18 جنيها للكيلو وزارة التموين والتجارة الداخلية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح دقيق فاخر معبأ "ورقي أو بلاستيك " بسعر 18 جنيهًا للكيلو، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.
 
واتخذت الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطوات استباقية لتأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات بتوجيهات القيادة السياسية، وما يؤكد ذلك نجاح الحكومة فى تفادى أى أزمات تتعلق بنقص فى السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، رغم تعرض كبرى الدول لأزمات تتعلق بنقص كبير فى السلع الغذائية، إلا أن الدولة المصرية نجحت فى ظل هذه الظروف الصعبة فى توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة السلع الغذائية.
 
كما تستعد الأجهزة الرقابية لمتابعة بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع أساسية اعتبارا من يوم السبت المقبل مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 الى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

التموين

اسعار الدقيق

سعر الدقيق ببطاقات التموين

اسعار السلع الغذائية

اسعار السلع ببطاقات التموين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة