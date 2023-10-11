واشنطن تؤكد مقتل 22 مواطنا أمريكيا فى إسرائيل

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن 22 مواطنًا أمريكيًا على الأقل لقوا حتفهم فى إسرائيل، وجاء فى بيان للوزارة: "لقى 22 مواطنًا أمريكيًا على الأقل حتفهم نتيجة أعمال العنف المستمرة فى إسرائيل".

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، يمثل هذا العدد زيادة عما كان عليه قبل يوم واحد فقط، عندما أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن أن 14 أمريكيًا كانوا من بين القتلى.

ومن جانبها، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين اليوم الأربعاء إن هناك 17 أمريكيا ما زالوا فى عداد المفقودين، مضيفة: "نعلم أن هذه الأرقام من المرجح أن تزيد فى الأيام المقبلة".