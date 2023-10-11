هيئة ميناء دمياط تطرح 6 مناقصات عامة.. اعرف الشروط

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت هيئة ميناء دمياط، التابعة لوزارة النقل المصرية، عن طرح مناقصات عامة وهى، "توريد الاحتياجات السنوية من قطع الغـيار الكهـربائية، وتوريد أجهزة وقطع غيار لزوم أعمال الوقاية من الحريق، وصيانــة منظـومة المراقبة الأمنية بالكاميرات، وتوريد احتياجات الهيئة من الأجهزة الكهـربائية، وتوريد بدلة لحام أرجون كاملة بمشتملاتها.

وتطلـب كراسات الشروط والمواصفات من الإدارة العامة للشئون التجارية والتعاقدات بالهيئة على أن يرفق بالطلب صورة من (السجل التجاري/البطاقة الضريبية) ويمكن الاطلاع عليها على بوابة التعاقدات العامة etenders.gov.eg علماً بأنه سيتم بيعها للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر بسعر يقل بنسبة (10%) عن الأسعار المذكورة قرين كل عملية بشرط تقديم ما يفيد كونها منشأة صغيرة.

نسبة التأمين النهائي (5%) من قيمة العقد، ويجب على المتعاقد تقديم ما يفيد أنه مسجلا فى منظومة الفاتورة الالكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، علما بأن آخر موعد لتقديم العطاءات بقاعة المناقصات والمزايدات أمام البوابة الرئيسية للميناء فى الموعد المحدد قرين كل جلسة.