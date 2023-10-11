ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 11/10/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:27 ص
موعد صلاة الظهر 12:42 ص
موعد صلاة العصر 01: 4
موعد صلاة المغرب 6:31 م
موعد صلاة العشاء 7:47
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:31 ص
موعد صلاة الظهر 12:46
موعد صلاة العصر 4:05
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:23
موعد صلاة الظهر 12:37 م
موعد صلاة العصر 3:56 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:43 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:15
وقت صلاة الظهر 12:29
موعد صلاة العصر 3:50 م
وقت صلاة المغرب 6:20 م
وقت صلاة العشاء 7:34 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:35 ص
موعد صلاة العصر 57: 3
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:40
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