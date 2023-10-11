ندوة توعوية بجامعة الزقازيق ضمن فاعليات حملة "صوتك مستقبلك" بالشرقية

أكد الاعلامى دسوقى عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن قطاع الإعلام الداخلى بقيادة الدكتور أحمد يحيى، مستمر في تنفيذ فعاليات حملة إعلامية ضمن مبادرة "صوتك مسموع" للتوعية بالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى محافظات شرق الدلتا، والتى تشمل الشرقية والدقهلية ودمياط، وباقى محافظات الجمهورية.

ولفت مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا ، إلى أن فريق العمل بإعلام الزقازيق، نفذ لقاءً إعلاميًا من داخل جامعة الزقازيق بكلية التربية وبحضور الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية جامعة الزقازيق ووكيل الكلية الدكتور أحمد سالم.

فى البداية، أكدت الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية جامعة الزقازيق على أهمية المشاركة السياسية في عملية الانتخابات باعتبارها رسالة قوية إلى جميع المتربصين بالأمن القومي المصري وأعداء الوطن في الداخل والخارج، ودعت عميد تربية الزقازيق طلبة الجامعة إلى الوعى السياسى الكامل بكل ما يجري من حولنا، والى التحلى بسلاح العلم والوعى فى مواجهة التحديات والا زمات المحدقة بالوطن حتى نعبر إلى بر النجاة وأكدت على أهمية المحافظة على الوطن، وعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة التى تحاول النيل من الوطن المصرى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد سالم وكيل كلية التربية جامعة الزقازيق، أن المشاركه في الانتخابات بشكل عام هو تأكيد لمبدأ المواطنة والذى يعنى إقامة دولة ديمقراطية حديثة.

ودعا الطلاب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل كبير مبينا أن التصويت في الصندوق الانتخابى يشعر المواطن أنه شريك في صناعة المستقبل.