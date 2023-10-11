نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل استقبال الطلاب بكلية التربية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شهد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية التربية، تحت شعار الأخلاق أولا (الأخلاق تربيه وسلوك)، تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق والذى يقام تحت إشراف وحضور الدكتورة فاتن فاروق عبد الفتاح عميد الكلية، وبتنظيم من اتحاد الطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر.

بحضور الدكتور أحمد محمد سالم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب والدكتزؤ السيد أبو هاشم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ود.محمد عبد الله محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد منصور مدير عام الكلية وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم تلاوة ما تيسر من آيات من الذكر الحكيم، ثم فقرة إنشاد دينى، أعقبها فقرة غنائية، ثم فقرة موسيقية مع طلاب كلية التربية النوعية.

وخلال كلمته قدم الدكتور عاطف حسين التهنئة لأبنائه الطلاب بمناسبة العام الدراسى الجديد والمولد النبوى الشريف والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، مقدما الشكر لإدارة الكلية ودورها الهام فى إعداد تخريج كوادر متميزة على قدر عال من المسئولية ولديهم مهارات الابتكار والإبداع فى مختلف المجالات.

ومن جانبها تقدمت الدكتورة فاتن فاروق بخالص الشكر والتقدير لإدارة الجامعة لدعمها الكامل للطلاب، كما رحبت بالطلاب الوافدين من الدول العربية المختلفة، كما أعربت عن سعادتها لحصول كلية التربية على الاعتماد لبعض البرامج وفى طريقها للحصول على اعتماد باقى البرامج.

وفى ختام الحفل قامت الدكتورة فاتن فاروق بإهداء درع كلية التربية للدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة على حرصه لحضور حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى لهذا العام وجهوده فى دعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية.