ميناء سفاجا البحرى يستقبل 28 ألف طن فحم بترولى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة.

وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع و 396 شاحنة و12 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 324 شاحنة و26 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة HTK Confidence وعلى متنها 28 الف طن فحم بترولي اخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة.

قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط و الاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين واعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الاعمال .

كما استقبل الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل بينما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و187شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1450 راكب بموانيها .