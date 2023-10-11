اليوم السابع
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ميناء دمياط يصدر بيانا بحركة السفن والبضائع المتداولة

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:42 ص
ميناء دمياط يصدر بيانا بحركة السفن والبضائع المتداولة ميناء دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية  10 سفن، بينما غادرت 12 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها السفينة  (  TAHA-Y ) التي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 170 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 27500 طن من القمح لصالح القطاع الخاص،  يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .
 
 وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11276 طن تشمل : 7319 طن يوريا و 2557 طن اسمنت معبأ و 1400 طن مولاس .
 
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53527 طن تشمل :  11255 طن حديد و 12800 طن خردة و 2863 طن ابلاكاش و 9400 طن ذرة، و 2831 طن سكر، و 4503 طن فول، و 1045 طن خشب زان، و 8800 طن قمح ، و 96 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 30 طن  .
 
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 640 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 229 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5253 حاوية مكافئة .
 
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 21628 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 397877 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5280 شاحنة .
 

 


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