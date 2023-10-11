من الزنجبيل إلى اللوز.. اعرف أفضل الأطعمة لصحة أمعائك

كتب – حسام الشقويرى

يؤثر جهازك الهضمي بشكل كبير على صحتك العامة، حيث يؤثر على كل شيء بدءًا من مناعتك، فتغذية معدتك بالعناصر الغذائية المناسبة ضرورة ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth





قائمة الأطعمة المفيدة لصحتك.

1 - الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضراوات لا تساعد فقط على الهضم ، ولكنها توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية لنمو بكتيريا الأمعاء.

2 - الموز

يعد الموز مصدرًا رائعًا للبريبايوتكس، وهي ألياف غير قابلة للهضم تغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك. ويمكن أن تساعد في تعزيز نمو ونشاط الميكروبات المفيدة.

3 - الزنجبيل

تم استخدام الزنجبيل لعدة قرون للمساعدة في عملية الهضم. و يمكن أن يساعد في تهدئة اضطراب المعدة وتقليل الالتهاب وتعزيز حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي.

4 - الخضر الورقية

الخضر الورقية مثل السبانخ مليئة بالفيتامينات والمعادن والألياف التي تدعم صحة الأمعاء. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تقلل الالتهاب في الجهاز الهضمي.

5 - الشوفان

لا يعد الشوفان مصدرًا رائعًا للألياف فحسب، بل يحتوي أيضًا على البيتا جلوكان، والتي يمكن أن تساعد في تغذية الميكروبيوم المعوي.

6 - الثوم

يوفر الثوم البريبايوتكس التي تدعم نمو البكتيريا المفيدة في أمعائك.

7 - اللوز

اللوز مصدر جيد للدهون الصحية والألياف. ويمكن أن يساعد في تنظيم الجهاز الهضمي وتوفير الطاقة المستدامة طوال اليوم عند تناوله باعتدال.

والأطعمة التي تتناولها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ عليها. ومن خلال دمج هذه الأطعمة الصديقة للأمعاء في نظامك الغذائي المعتاد، يمكنك تعزيز نباتات الأمعاء الصحية وتحسين عملية الهضم وتقوية جهاز المناعة لديك، والتنوع مهم في نظامك الغذائي، لذا جرب مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والأطعمة الكاملة للحفاظ على بكتيريا الأمعاء .