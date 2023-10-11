مصر على أبواب الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مصر على أبواب الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار.. حكاية وطن الرؤية والإنجاز.. سوهاج يا عروسة النيل.. أهالى سوهاج لـ«اليوم السابع»: المحافظة تودع التهميش فى الجمهورية الجديدة.. مشروعات الطرق والكبارى طفرة غير مسبوقة.

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ـ «الوطنية للانتخابات» تفتح باب اعتراضات المرشحين للرئاسة الثلاثاء المقبل.. إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم 16 أكتوبر.. والفصل فى الاعتراضات وإخطار من يتم استبعاده من الترشح يوم 22 من الشهر الجارى



