مصرع 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

ارتفعت أعداد الوفيات فى مشاجرة بالمنيا إلى 5 أشخاص وأصيب 3 آخرون إثر نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى العام والجامعة وإيداع الجثامين في المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص بالظهير الصحراوي، غرب مركز سمالوط، وتبادلا إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص ووقوع 3 مصابين بطلق ناري بأجزاء متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص كانوا مستقلين سيارة ملاكي وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد بعد تبادل إطلاق النار علي الظهير الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة تحت تصرف جهات التحقيق.