اليوم السابع
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مصرع وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالمنيا

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:58 ص
مصرع وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالمنيا مشاجرة
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى  مشاجرة بالأسلحة النارية بأحد المراكز شمال المنيا، حيث تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص بالظهير الصحراوي غرب مركز سمالوط،  مما أسفر عن مصرع 2 أشخاص واصابة 2اخرين  بطلق ناري بأجزاء متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.

انتقلت الأجهزة الأمنية  الي مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين  كانوا مستقلين سيارة ملاكي وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد بعد تبادل إطلاق النار علي الظهير الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة تحت تصرف جهات التحقيق.


 


مديرية الامن

مشاجرة

الطريق الصحراوى

اخبار المنيا

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