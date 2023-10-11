مصرع وإصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين فى مشاجرة بالأسلحة النارية بأحد المراكز شمال المنيا، حيث تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى العام وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص بالظهير الصحراوي غرب مركز سمالوط، مما أسفر عن مصرع 2 أشخاص واصابة 2اخرين بطلق ناري بأجزاء متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقي العلاج.



انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الحادث، وتبين مصرع شخصين كانوا مستقلين سيارة ملاكي وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد بعد تبادل إطلاق النار علي الظهير الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي الرعاية الصحية اللازمة تحت تصرف جهات التحقيق.





