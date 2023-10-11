اليوم السابع
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الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 11:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع مواطنين فى تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل بالفيوم

الأربعاء، 11 أكتوبر 2023 10:37 ص
مصرع مواطنين فى تصادم دراجة بخارية مع سيارة نقل بالفيوم حادث دراجة بخارية - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطنان مصرعهما في حادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة نقل، بالطريق السياحي لبحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بوقوع حادث تصادم بالطريق السياحي لبحيرة قارون ووجود جثتين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين أنه وقع بين دراجة بخارية وسيارة نقل ووجود جثتين بمكان البلاغ، وتم نقل الجثتين الي مستشفي أبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 


 

 


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